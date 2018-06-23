تحذير لأصحاب الآليات غير المسجلة ببنغازي

قال الناطق باسم الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى والمكلف بمكتب إعلام مديرية الأمن، النقيب طارق الخراز، إن المهلة التي منحها قسم المرور والتراخيص لأصحاب المركبات الآلية غير المسجلة ستنتهي بعد أسبوع.

وأوضح الخراز لقناة “218 نيوز”، أن قسم المرور والتراخيص يقبل الصكوك المصدقة لتسجيل المركبات الآليات للمواطنيين غير المسجلين، مؤكدا أن المهلة التي أعطيت للمواطنيين لمدة أسبوعين بعد عيد الفطر المبارك تنتهي بعد أسبوع واحد فقط ابتداء من اليوم.

وأشار الخراز إلى أن مديرية أمن بنغازي ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المركبات الآلية غير المسجلة بقسم المرور والتراخيص، وسيتم حجزها بعد انتهاء المهلة.

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