قام مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة بإصدار بيان حول الذكرى الثالثة بعد المائة لمعركة الشقيقة التاريخية، وكان نص البيان كالآتي:

شعوراً منا بالقضايا المصيرية التي كافح وناضل من أجلها الآباء والأجداد، فكانت ولا زالت عمقاً تاريخياً نعتز به وننتمي إليه، في رحلة جهادية انطلقت من بداية صدر الإسلام، واستمرت حتى معارك الشرف والبطولة التي خاضها آباؤنا وأجدادنا ضد الطليان الفاشي، في الهاني، والشط ، وملحمة القرضابية الشهيرة، وقد سطرت قبائل ترهونة بعد مشاركتها في معظم معارك الشرف والجهاد، في مثل هذا اليوم الثامن عشر من شهر يونيو من العام 1915م ملحمة استثنائية سُمِيت تاريخياً بمعركة الشقيقة ، تلك الملحمة التي تنادت فيها كل قبائل ترهونة ، وهبت من جبالها ووديانها وسهولها ، لتؤكد أن التلاحم الوطني قيمة دينية وتاريخية واجتماعية ، وأن الدفاع عن الوطن هو دفاعٌ عن الشرف والعرض وهو واجب دينيٌ مقدس .

وقد شهد لقوة المعركة، وجسارة المجاهدين وحنكة القيادة العسكرية فيها العدوُّ قبل الصديق، وكما يقال: ” الفضل ما شهد به الأعداء “، ولازالت قبائل ترهونة ترعى هذا المجد التليد، وتصون انجازاته ،وتحفظ ذاكرتها التاريخية تفاصيل المشهد البطولي، الذي عبر عن وحدة قبائل ترهونة ، وتآزرها ، هكذا تبنى الأوطان ، وهكذا تتحقق الانتصارات !! .

وإن ما تعيشه ترهونة اليوم من تكاثفٍ وترابطٍ قوي بين قبائلها، ودعم كبير لجميع أجهزتها الخدمية والعسكرية والأمنية هو بالضبط تواصل الماضي بالحاضر، وثباتٌ راسخٌ على مبدأ الانحياز للوطن وتاريخه الناصع، وإحياؤنا اليوم لذكرى معركة الشقيقة هو إحياءٌ لوحدة الصف والموقف، ضد كل الحملات الاستعمارية الصليبية على بلادنا. وإحياءٌ لدماء الشهداء وتضحياتهم، ومناسبة تاريخية لعقد مراجعة فنية لمسيرة تاريخ ليبيا وما آلت إليه من حالٍ متأزمٍ على جميع المستويات، فالأحداث التاريخية غالباً ما تساعد على تلمس أسباب الفشل وخيبة الأمل، والتمسك بعوامل النجاح والانتصار.

تحية لرجال ترهونة اليوم الذين حافظوا على تاريخ ترهونة المشرف، ووصلوا بمدينتهم إلى حيث البناء والتنمية، والحاضنة الأم لكل عملٍ وطنيٍ، والرائدة في مشاريع الإصلاح ولمِّ شمل الليبيين، وابتعدوا بها عن أُتُون السياسة وتجاذباتها.

وفي الختام تم توجيه تحية لقبائل ترهونة المجاهدة. تحية لشهداء معركة الشقيقة التاريخية.

