اللجنة المركزية تعلن انطلاق الانتخابات البلدية في بني وليد ودرج

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، انطلاق انتخاب المجلسين البلديين في مدينتي بني وليد ودرج في غرب ليبيا.

وأوضحت اللجنة، أن عملية تسجيل الناخبين ستبدأ في الأول من يوليو القادم، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على (الرقم الوطني# رقم المركز الانتخابي، وإرسالها عبر الهاتف إلى الرقم 11711، وفق ما ذكرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وخصصت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية 28 مركزا لتسجيل الناخبين في مدينة بني وليد، كما خصصت ثمانية مراكز أخرى لتسجيل الناخبين في مدينة درج.

وكانت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني قد أبدت استعدادها دعم انتخابات المجالس البلدية المقررة، ومخاطبة رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي ومديرية الأمن بمدينة بني وليد، بتحمل المسؤولية وموافاتها بتقرير أمني عن المدينة وعن قدرتها على توفير أجواء آمنة طوال فترة العملية الانتخابية.

يذكر أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية قد نجحت في إجراء أول عملية انتخابية لانتخاب المجلس البلدي لمدينة الزاوية في 12 مايو الماضي، وذلك بعد سنوات من تسيير المجلس المحلي شؤونها.

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