معيتيق يهدد بإغلاق الحدود مع تونس

وجه النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم السبت، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، إلى إغلاق الحدود مع تونس بحال لم تتخذ الأخيرة إجراءات تضمن سلامة المواطنين.

وقال بيان لإدارة التواصل والإعلام، إن قرار معيتيق يأتي على خلفية تعرض مواطنين لمضايقات أثناء مرورهم منطقة بن قردان بالجنوب التونسي باتجاه منفذ رأس اجدير الحدودي من قبل الخارجين عن القانون، والاعتداء على ممتلكاتهم الخاصة.

وأضاف أن تلك المضايقات تأتي كردة فعل على بعض الإجراءات المتخذة من الجانب الليبي في إطار تنظيم العمل بمنفذ رأس اجدير الحدودي.

وأكدت دارة التواصل أن معيتيق أصدر تعليماته لوزارتي الخارجية والداخلية لضمان سلامة المواطنين على الأراضي التونسية وقفل الحدود إذا استدعت الحاجة وفي حال عدم اتخاذ الحكومة التونسية إجراءات حازمة ضد من يسعى لزعزعة العلاقة بين الشعبيين الشقيقين.

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