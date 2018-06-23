الصحة المؤقتة تتفقد عدد من المستشفيات المحيطة بالهلال النفطي

بن جواد 23 يونيو 2018 (وال)- تفقدت لجنة من وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة مستشفى بن جواد العام ، في زيارة ميدانية للوقوف على أوضاع المستشفى.

وتمثلت اللجنة التفقدية في رئيس غرفة عمليات الطوارئ بديوان وزارة الصحة الاستاذ ابراهيم اليتيمي ومدير مكتب العلاقات العامة الاستاذ عبدالله البراني ومدير مكتب الوكيل العام الاستاذ طارق نوح و برفقة مدير مستشفى البريقة العام الدكتور عبدالفتاح المغربي.

وتهدف الزيارة التفقدية إلى قياس مؤشرات الإداء ومواجهة كل المعوقات ميدانيا وتسليمه شحنة من الادويه والمستلزمات الطبية لادارة المستشفى.

وتهدف الزيارة أيضاً إلى توفير جميع الاحتياجات والمستلزمات وكتابة تقارير مفصلة عن كل ما يخص المستشفى بكافة أقسامها ومتابعة احتياجات المستشفى لتسهيل سرعة تقديم الخدمات العلاجية والاسعافية وصولا الي رأس لانوف و السدرة.

هذا ويأتي ذلك في إطار توجيهات وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب لمتابعة التطوير المستمر والدائم للخدمة الطبية والأداء داخل المستشفى وبكونه أحد مستشفيات الإحالة والتي تتعامل مع الحالات الحرجة وبالغة الدقة.

وفي ذات الشأن ، تتفقدت اللجنة أوضاع جرحى الجيش الليبي بمستشفى البريقة العام بتوصيات من قبل وكيل عام وزارة الصحة المؤقتة الدكتور سعد عقوب للاطمئنان علي الخدمات العلاجية والاسعافية لجرحى الجيش الليبي. .

وأوضح الوفد المكلف بأنه تفقد خلال زيارته الجناح المخصص للعناية المركزة، والمختبر لتحاليل الدم، وقسم الأشعة والعمليات، وغرف جراحات اليوم الواحد وغرفة لعمليات الطوارئ.

وقال الوفد بأنه استمع في لقائهم الي الجرحى ومسؤولي الصحة حيث كان في استقبالهم مدير عام مستشفى البريقة الدكتور عبدالفتاح المغربي وعدد من مدير المكاتب والاقسام.

ومن جهته، أكد مدير مستشفى البريقة العام الدكتور عبدالفتاح المغربي بأن المستشفي استقبل خلال عملية تحرير الموانئ النفطية عدد من جرحي الجيش الليبي وتم تقديم كافة الخدمات العلاجية والصحية للمرضى والجرحى على حدًا سواء، إلى جانب دعم المُستشفى بكمية من الادوية والمستلزمات الطبية من قبل جهاز الامداد الطبي التابع للحكومة الليبية المؤقتة.

وأشاد مالمغربي بدور وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة ودعمه المتواصل لتقديم افضل الخدمات مثمناً في الوقت نفسة على دور العناصر الطبية الوطنية ورجال الاسعاف والطواري في خدمة الجرحى الذين حثهم على بذل المزيد من الجهود.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة وضع الجرحى الصحي والرفع من معنوياتهم وتذليل كافة الصعاب أمامهم وكيفية الإسهام في تطوير خدمة المستشفيات بما يلبي احتياجاتهم.

وفي سياق متصل، تفقدت اللجنة المكلفة مَستشفي الشهيد امحمد المقريف في إجدابيا لمتابعة جميع التجهيزات بالمبنى وللوقوف عن كثب علي سير الخدمات الصحية واللاطمئنان علي سرعة تقديم الخدمات العلاجية والاسعافية للمواطنين وجرحي القوات المسلحة.

وبدأت اللجنة عملها بتفقد اوضاع الجرحي والمصابين بقسم الاستقبال والأقسام المختلفة وكذلك العناية المركزة، وتواجد الاطقم الطبية وكذلك متابعة عمل العيادات الخارجية.

وتعرفت اللجنة خلال الزيارة على امكانيات المستشفى والخدمات المقدمة للمرضى، وجرحي القوات المسلحة اثناء عملية الاجتياح المقدس لتحرير الموانئ النفطية.

وتعرفت اللجنة أيضاً على مدى الخدمة المقدمة فى العناية المركزة والمشاركة في حل المشكلات وتذليل المعوقات التي قد تؤثر على تقديم الخدمة الطبية، حيث تبين أن إدارة المستشفى قامت بمجهودات مميزة في مجال سرعة تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية. (بن جواد _ وال) ر ع / هــ ع

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