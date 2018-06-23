عميد بلدي زوارة يجتمع بالسفير الإيطالي لدى ليبيا

العنوان-زوارة

التقى عميد بلدية زوارة “حافظ جمعة بن ساسي”، مساء اليوم السبت، مع السفير الإيطالى لدى ليبيا “جوزيبي بيروني” بمقر السفارة الإيطالية بالعاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية و آليات التعاون بين السفارة الإيطالية والبلدية،وكذلك مجالات التعاون مثل مجال الصحة والمجال الأمني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتشغيل بعض المرافق داخل نطاق البلدية.

من جانبه أعرب السفير الايطالى عن امتنانه لتعاون كل الجهات ببلدية زوارة مع السفارة الايطالية والعلاقات المميزة بينهما، مؤكدا على استعداد الحكومة الايطالية لتقديم الدعم لكل هذه المؤسسات حيث أثنى على دور مديرية الأمن زوارة في مكافحة الهجرة الغير شرعية.

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