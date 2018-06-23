بلدية زوارة تبحث أوجه التعاون مع السفارة الإيطالية

التقى عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي، اليوم السبت، سفير دولة إيطاليا جوزيبي بيروني، لبحث أوجه التعاون بين السفارة الإيطالية والبلدية. وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر السفارة الإيطالية بالعاصمة طرابلس، مناقشة العديد من مجالات التعاون مثل مجال الصحة والمجال الأمني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتشغيل بعض المرافق داخل نطاق البلدية، حيث أعرب السفير عن امتنانه لتعاون كل الجهات ببلدية زوارة مع السفارة الايطالية والعلاقات المميزة بينهما، مؤكدا على استعداد الحكومة الايطالية لتقديم الدعم لكل هذه المؤسسات حيث أثنى على دور مديرية الأمن زوارة في مكافحة الهجرة الغير شرعية.

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