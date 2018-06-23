طلبة كلية الحقوق في جامعة بنغازي يقيمون عرض لمحاكمات صورية

بنغازي 23 يونيو 2018 (وال) – أقام طلبة كلية الحقوق في جامعة بنغازي اليوم السبت عرضاً لمحاكمات صورية بقاعة المحكمة الصورية في الكلية.

وصرح عضو هيأة التدريس بقسم القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق الدكتور طارق الجملي لوكالة الانباء الليبية بأنه تم اليوم عرض لمحاكمة صورية ضمن برنامج تدريبي للارتقاء بالمستوي التعليميي بالكلية من النظام التلقيني الي التدريبي.

وتابع الجملي لقد شارك مجموعة من الطلبة في المحاكمة تحت اشرافي حيث كان اداء الطلاب اليوم جيد جداً يعكس خامة قانونية جيدة نحن نتطلع لهؤلاء الطلاب في كل المهن القانونية.

واضاف الجملي أتمنى أن يدخل مشروع المحكمة الصورية ضمن العناصر الرئيسية في انشطة الكلية لأهميتها من حيث التعليم والتدريب.

وفي ذات السياق، قال المنسق العام للمحاكم الصورية الطالب محمود العبيدي لقد انطلقنا هذا العام في المحاكم بألوان وأطياف جديدة كان يتميز بها نخبة من الطلاب بالكلية الذي سيكون لهم ظهور كبير داحل اسوار المحاكم والنيابات العامة هذا العام.

وذكر العبيدي تناولنا التسجيل من خلال مكتب المحكمة الصورية وهو مكتب تم إنشائه حديث بحيث تم إستقبال الطلبة وتسجيلهم في شهر ديسمبر السابق ومن ثم انطلقنا في شهر فبراير بإقامة دورات وهنا كانت الإنطلاقة لمحل تواجدهم في هذه المحاكم ضمن الدورات.

وأشار المنسق العام للمحاكم الصورية إلى أنه كانت هناك دورات في فن الالقاء وكسر الحواجز وكسب الثقه في النفس لدي الطالب القانوني. (وال – بنغازي) م خ / هــ ع

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