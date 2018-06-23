ضبط شخص يقوم بتهريب العمالة الوافدة عبر طبرق إلى بنغازي

شحات 23 يونيو 2018 (وال) – تمكن رجال الأمن بمركز شرطة الفائدية التابع لمديرية أمن شحات من ضبط أحد الأشخاص من دواعش المال والتهريب والذي يقوم بتهريب العمالة الوافدة من الجنسية المصرية عبر طبرق إلى بنغازي مقابل مبالغ مالية.

وقام أعضاء مركز شرطة الفائدية بضبط شخص ليبي الجنسية متخصصة بتهريب العمالة الوافدة من دول مجاورة إلي داخل ليبيا مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وذلك بعد ورود معلومات إلي أعضاء التحريات على وجود شخص من الجنسية الليبية يقوم بتهريب العمالة الوافدة وأداخلهم للبلاد بطرق غير مشروعة، وذلك عن طريق نقلهم بالطريق الصحراوي بسيارته الخاصة مرورا جنوب من منطقة الفائدية.

وأسفرت جهود وتحريات رجال الأمن عن رصد المتهم وبرفقته 12 شخص من الجنسية المصرية، حيث تم ضبطهم وضبط المركبة المستعملة في التهريب ، واعترفوا بدفع مبلغ 1000 إلف دينار نظير الشخص الواحد.

واعترف المضبوطين بأنهم قدموا من طبرق للذهاب إلي مدينة بنغازي، وتم إحالتهم الجاني إلي جهات الاختصاص . (وال – شحات) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال