رجال الإطفاء يلتقطون صورة احتفالا بإخماد الحرائق بخزانات الهلال النفطى

المتوسط – A.Ahmed :

ألتقط عدد من رجال الإطفاء صورة جماعية تعبيرا عن فرحتهم بإخماد الحرائق في خزانات النفط رقم “5” و “6” بمنطقة الهلال النفطي.

من جانبه أشاد الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز، بالجهود المبذولة من قبل رجال الإطفاء في السيطرة على تلك الحرائق، واصفا إياهم بأنهم “رجال بحجم الوطن”.

ووفقا لشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك” و التي نشرت تلك الصورة لرجال فرق الاطفاء التابعة لشركة راس لانوف وشركة الواحة وشركة الهروج للعمليات النفطية وشركة سرت مع خالد محمود بوخطوة مدير عام الصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة .

