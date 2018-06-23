ماذا جاء في رسالة النائب افحيمة إلى غسان سلامة؟

شدد عضو مجلس النواب صالح أفحيمه، على ضرورة رفع حظر التسليح المفروض على المؤسسة العسكرية، ودعم الجيش الوطني، وإعادة بناء كوادره لحل الأزمة الليبية.

وأوضح افحيمه، -في رسالة ووجهها إلى المبعوث الأممي غسان سلامة وخص بوابة أفريقيا بنسخة منه- أكد خلالها أن العالم بأسره قد تداعى لضرب المؤسسة العسكرية في ليبيا عام 2011 م حيث قامت حينها دولٌ كبرى بكامل عدتها وعتادها العسكري وأطلقت العنان لدبلوماسييها و سخرت لهم الإمكانيات لخلق تحالفات ضخمة تحت شعار حماية المدنيين، و قد تجاوزت هذه الدول وتلك التحالفات القرار الأممي رقم 1973 الذي خولها حماية المدنيين والذي لم يعد يخفى على أحد أنه كان مجرد ذريعة لتصفية حسابات مع رأس النظام القائم في ليبيا آنذاك، فعملت على ضرب الجيش الليبي واستهداف بنيته التحتية طيلة الأشهر الثمانية التي أعقبت القرار وبعد أن كان لتلك القوى ما أرادت وسقط النظام انصرفت عن بلادنا حتى مجرد الأماني الطيبة “للدول الصديقة” بسلامة المدنيين، لتترك ليبيا بين مطرقة الفوضى وسندان الإرهاب دون أن تعمل على أقل تقدير على إعادة بناء المؤسسة العسكرية التي تم تدميرها بالكامل”.

وأكد افحيمه في نص رسالته، “أن ما حدث ويحدث في دائرتي دائرة خليج السدرة وتحديدا في الهلال النفطي من محاولة بعض المليشيات المسلحة المتحالفة خلال الأسبوع الماضي يحتم على الجميع إعادة النظر في كثير من الأمور لعل أهمها أن الحل في ليبيا لا يمكن إلا أن يكون حلا أمنيا قبل أن يكون سياسي حيث لا يمكن الوصول إلى الاستقرار بدون فرض هيبة الدولة على كامل التراب الليبي وهذا يقودنا إلا استحالة قيام دولة بالمفهوم السياسي للدولة ما لم يكن هنالك جيش قوي ومؤسسات أمنية قادرة على فرض تلك الهيبة وعلى هذا الأساس فإنه ما لم يتم رفع حظر التسليح المفروض على المؤسسة العسكرية ودعم الجيش الوطني وإعادة بناء كوادره فأن الأزمة في ليبيا ستظل تتفاقم والوضع سيسير من سيء إلى أسوء على كل الأصعدة خصوصا على صعيد الاقتصاد الوطني الذي أخذ ينهار والذي سوف تزداد وتيرة انهياره دون أدنى شك بالخراب والدمار الكبير الذي خلفته المليشيات خلفها في المنشآت النفطية”.

واختتم رسالته معربا عن أن أمله في أن يتمكن غسان سلامة في رفع حظر التسلح عن الجيش الليبي الذي قارع الإرهاب بأقل الإمكانيات وانتصر عليه بفضل إرادة منتسبيه والدعم والالتفاف الشعبي حوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية