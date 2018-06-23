أمن شحات يوقع بإرهابيين فروا من درنة

ألقى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن شحات، القبض على ثلاثة عناصر إرهابية ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي بعد خروجهم من مدينة درنة.

وقالت مديرية أمن شحات، بصفحتها في “فيسبوك”، الجمعة، إن المقبوض عليهم اعترفوا بارتكابهم بجرائم قتل كثيرة في مدينة درنة، وأن أدوارهم كانت متنوعة ما بين خطف، واغتيال، ونشر الفكر الإرهابي بين المواطنين، ومحاربة قوات الجيش الوطني في محور الحيلة والفتائح.

وأضافت المديرية أن المتهم الأول أقام بمنطقة الأبرق بعد هروبه من درنة، وكان يقوم بأعمال الاغتيال والخطف ومحاربة الجيش، والثاني تم ضبطه بعد دخوله مدينة شحات وكان دوره التحري عن رجال الأمن وجمع المعلومات، والثالث تم ضبطه بعد إقامته في مدينة شحات وكان دوره نشر الفكر الإرهابي.

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