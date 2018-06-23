العنوان تتحصل على إحصائية نهائية لجرحى وشهداء الجيش بمعركة الموانئ

العنوان-إجدابيا
كشف السيد عبدالرزاق ادويك مسؤول لجنة الجرحى بغرفة عمليات تحرير الهلال النفطي ومندوب جرحي الجيش الليبي بغرفة عمليات إجدابيا والجفرة وسرت الكبرى في تصريح خااااص لصحيفة ” العنوان” الليبية أن الجرحى والشهداء بصفوف الجيش في معركة تحرير الموانئ النفطية بلغت 28 شهيد بينهم شهيد اليوم تم التعرف عليه و 40 جريحا .
وأضاف الدويك أن الجرحى بينهم من إصابته خفيفة وتلقى العلاج وخرج من المستشفى ومنهم من دخل لمستشفى البريقة و مستشفى الشهيد امحمد المقريف لتلقي العلاج ومنهم من تمت إحالته الي مستشفي بنغازي الطبي مبينا أن الإحصائية قابلة للتغير لأن هناك مفقودين وجرحى قيد العلاج.
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