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خارجية الوفاق : تأجيل النظر فى القانون البريطاني بشأن أموال ليبيا المجمدة

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد خارجية الوفاق تأجيل مجلس العموم البريطاني ( البرلمان ) النظر في مقترح مشروع بشأن تعويض ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي عبر الأموال الليبية المجمدة بالمملكة المتحدة.

وفى إيجاز صحفي تلقه منها المرصد ، قالت الوزارة أن القرار صدر بعد حراك دبلوماسي خاضته كافة الأطراف الليبية للضغط على الحكومة فى بريطانيا ومنع استغلال أموال ليبيا بطريقة مخالفة لقرارات مجلس الامن التي تم تجميدها بموجبها .

وأشارت خارجية الوفاق ان ” اللورد إمبي ” أعلن أنه سيتوجه إلى وسائل أخرى بعد ان طالب بالتعويض بهذه الطريقة ما يشير إلى ضعف إمكانية تمرير المشروع .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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