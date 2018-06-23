ضبط هجرة غير شرعية في جنوب طبرق

تمكنت الكتيبة 501 إستطلاع من ضبط ” 50 ” مهاجر غير شرعي مصري الجنسية .

وأكد أمر الكتيبة ” العقيد الصافي السنيني ” في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية أن عملية الضبط تمت عند تمركز الكتيبة المعروف ” ال 50 ” جنوب طبرق بالقرب من منطقة جغبوب .

وأضاف السنيني بأن الكتيبة قامت بتسليم المهاجرين لجهاز الهجرة الغير شرعية بطبرق لإتخاذ كافة الإجراءات إتجاهمم .

هذا وتعتبر منطقة البطنان منطقة حدوية مع مصر و تشهد توافد كبير من الهجرة الغير الشرعية عبر حدودها البرية و البحرية .

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