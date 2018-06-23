إطلاق سراح الرهائن الأتراك الثلاثة والجنوب أفريقي المختطفين فى مدينة أوباري

ليبيا – أطلق مساء اليوم سراح المهندسين الاتراك الثلاثة والفني الجنوب أفريقي المختطفين فى مدينة اوباري منذ شهر نوفمبر الماضي .

وقال مصدر أمني من المنطقة الجنوبية ان المختطفين الثلاثة أطلق سراحهم ووصلوا الى مدينة غات تحت حماية قوات أمنية من المدينة تمهيداً لنقلهم الى طرابلس .

وأضاف بأن السفارة التركية فى طرابلس على تواصل بالجهات المعنية فى غات واوباري تمهيداً لاستلام رعايها ونقلهم الى البلاد .

ويتبع المختطفين الثلاثة شركة إينكا التركية المنفذة لمحطة اوباري الغازية حيث تم اختطافهم اثناء وصولهم الى المدينة فى اطار عمل الشركة لاستئناف المشروع .

يتبع …

المرصد – خاص

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