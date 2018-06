عاد للحياة بعد فقده … جندي تابع للجيش وجد حيّا

المتوسط – A.Ahmed :

عثرات قوات الجيش بالهلال النفطي على جندي ملقى على شط أحد السواحل الليبية وذلك إثر اصابته على أيدى الجماعات الإرهابية بمدينة راس لانوف في يونيو الماضي.

وأفادت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن الجندي يدعى “عيد امبيوه سليمان ” في الكتيبة 298 التابعة للجيش اصيب اثناء دخول المجموعات الإرهابية بالمدينة وتم تسليمه إلى مستشفى المقريف باجدابيا.

وأفاد مصدر طبي، بأن سليمان كان بعيدا عن احتياجات الانسان الغذائية من مأكل ومشرب لمدة تتراوح نحو 9 أيام ما جعله يصاب بالاغماء اثناء ابتعاده بعد اصابته من قبل الجماعات الإرهابية.

