«داخلية المؤقتة» تعيِّن مديرين لأمن أجدابيا في 4 أيام بعد إقالة «الزوام»

المتوسط- عبدالله عسكر

لم يمر سوى 4 أيام على تسلم مدير أمن أجدابيا الجديد العقيد عبد الحميد حسن الشيلابى الذي جاء خلفا لسابقه العقيد رمضان الزوام، حتى أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة قرارا بإعفائه من منصبه وتعيين العقيد سالم محمد ماضي مديرا للأمن.

وكان وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم خليفة بوشناف أصدر قرارا بإعفاء العقيد رمضان الزوام من مهام منصبه كمدير لمديرية أمن أجدابيا، وتكليف العقيد عبدالحميد الشيلابي خلفا له، وذلك في منتصف الشهر الجاري.

ونظمت مديرية أمن أجدابيا حفلا لمراسم التسليم والاستلام بين «الزوام» «الشيلابي» حيث قال الأول في تعليقه على قرار وزير الداخلية بشأن إعفائه من مهام منصبه: «أرحب بالقرار وأتمنى التوفيق والسداد لمدير الأمن الجديد العقيد عبدالحميد الشيلابي وتقديم الأفضل للمدينة».

وبعد أيام من تعيين «الشيلابي» أصدر وزير الداخلية القرار رقم 225 لسنة 2018 بتكليف العقيد سالم محمد ماضى مديرا لمديرية أمن اجدابيا خلفا للعقيد عبد الحميد حسن الشيلابى.

