"حفتر" يتحدث لأول مرة عن دور أولاده في المؤسسة العسكرية

لأول مرة يتحدث قائد الجيش الليبي المشير خليفةحفتر عن أبنائه، الذين يدور الكثير من الحديث حول دورهم في المؤسسة العسكرية.

جاء ذلك في مقابلة صحفية مع وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية مساء السبت أكد فيها أنهم مواطنون ليبيون لهم حقوق، نافياً وجود أي امتيازات لهم، ومن انخرط منهم في الجيش فهو ملزم بالتراتبية العسكرية، ولا يتجاوزون واجباتهم واختصاصاتهم.

وأضاف أن ابنيه اللذان التحقا بالمؤسسة العسكرية “تحصلا على التأهيل العسكري المطلوب”، مشيراً إلى أنهما قاتلا في المعارك ضد الإرهاب، وأصيب أحدهما إصابة بالغة مازال يتلقى العلاج منها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية