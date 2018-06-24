العريبي : هذه مشاركة اعلاميي قطاع النفط في ورشة برلين للتصوير الفوتوغرافي

ضمن فريق من الاعلاميين بقطاع النفط الليبي شارك المصور الصحفي ورئيس قسم الاعلام بشركة الخليج العربي للنفط احمد العريبي في اعمال ورشة العمل التى اقيمت في العاصمة الالمانية برلين لمدة خمسة ايام عن مفهوم صناعة التصوير الفوتوغرافي الحديث ، واقامتها مدرسة بارلين للتصوير الفوتوغرافي وهي مدرسة مختصة في تنظيم ورش عمل عالمية في مجال التصوير الفوتوغرافي .

العريبي خص بوابة افريقيا الاخبارية بالحديث عن الورشة ومشاركته فيها حيث قال في اتصال هاتفي من مقر الورشة أن استاذة متخصصة في صناعة الفوتوغرافيا خريجة لندن في مجال الفنون جميله قدمت محاضرات الورشة والتى حضرهااعلاميون من قطاع النفط الليبي من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي وتغيب موفدوا شركة سرت لتعذر الحصول على موعد للطيران .

العريبي قال أن المجموعة يترأسها محمد المغربي مدير مكتب الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط واشار العريبي ان دعم والمشاركة في هذه الورشة التى اختتمت فعاليتها امس الجمعة كان بفضل رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفي صنع الله والذي حرص على انجاح برنامجها برغم تزامنه مع مرور ظروف صعبة على قطاع النفط و الهجمة شرسة من المرتزقة على الهلال النفطي .

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