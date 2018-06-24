إطلاق سراح 3 أتراك مختطفين في أوباري

قالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أمس السبت إنه تم إطلاق سراح ثلاثة مهندسين أتراك كانوا مختطفين في “أوباري” منذ أشهر على يد مجموعات مسلحة تطالب بفدى لتحريرهم.

وأضافت الوكالة أن عملية تحرير المهندسين المخطوفين كانت بفضل “الجهود التركية بالتعاون مع السلطات الليبية”، لكنها لم تؤكّد كيفية تمت العملية أو هوية المختطفين، لكن يرجّح أنها تمت بعد حصولها على فدية.

يذكر أن مسلحين مجهولين اختطفوا في نوفمبر الماضي 4 مهندسين أجانب، بينهم 3 أتراك، يعملون في شركة “آنكا تكنيك” التركية المنفذة لمحطة كهرباء في أوباري، جنوبي البلاد

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