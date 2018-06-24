اهالي بني وليد يشتكون من عدم توفر غاز الطهي

اشتكى اهالي مدينة بني وليد من النقص الحاد في أسطوانات غاز الطهي الغير متوفرة منذ فترة ولا تصل باستمرار الى المدينة .

وأوضح محمد عبد الجليل وهو صاحب مركز لتوزيع الغاز ان أزمة غاز الطهي بالمدينة ترجع اسبابها الى ان شركة البريقة خفضت الكمية التي كانت مخصصة لمدينة بني وليد بـ 490 أسطوانة في الاسبوع الواحد الى 210 أسطوانة مما تسبب في نقصها بمراكز التوزيع بالمدينة .

ومن جهته أكد رئيس لجنة الوقود والغاز بالغرفة الأمنية المشتركة بني وليد “علي طنش ” ان سبب النقص الحاد باسطوانات غاز الطهي بالمدينة هو عدم التزام المستودعات باللوائح والقوانين المنظمة من قبل اللجنة .

وبين طنش ان هذا الامر ترتب عليه زيادة سعر الأسطوانة الى 10 دينار بينما السعر المحدد لها من قبل شركة البريقة 3 دينار للأسطوانة بالاضافة ال عدم وجود حلول جذرية لإيقاف تهريب أسطوانات الغاز خارج المدينة .

وأوضح طنش ان اللجنة تعمل بكل جدية في إيقاف المستودعات التي تخالف السعر المخصص لاسطوانة الغاز أو عدم توزيع الحصة الكاملة على المواطنين وفق الاجراءات القانونية المتبعة .

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