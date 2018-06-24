مصادر أمنية تؤكد رصد تحركات وتجمعات لتنظيم داعش فى محيط منطقة الجفرة

ليبيا – أكدت مصادر أمنية وعسكرية متطابقة ، مساء السبت ، وجود تحركات وُصفت بالمريبة بمحيط منطقة الجفرة التي تتمركز بها قوات الجيش التابعة للقيادة العامة .

وكشفت المصادر لـ المرصد ان المعلومات الواردة تشير الى تجمعات من ضمن أحدها حوالي 40 سيارة بعضها تابع لتنظيم داعش الارهابي تتأهب لمهاجمة القاعدة .

ورجحت المصادر ان من بين هذه المجموعات سيارات مفخخة تشير المصادر الاستخباراتية الى ان عددها 10 سيارات ستهاجم بوابات الجيش فى قاعدة الجفرة ومحيطها .

وتأتي هذه الانباء بعد تقارير أخرى تحدثت عن هجوم تعتزم بقايا قوات جضران تنفيذه ضد قاعدة الجفرة بالاشتراك مع سرايا الدفاع عن بنغازي وقوات أخرى وذلك عقب انسحابها من الموانئ النفطية التي سيطرت عليها لأسبوع .

المرصد – خاص

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