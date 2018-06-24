غرفة العمليات المشتركة تاجوراء : تحشيدات عسكرية هدفها دخول طرابلس من البوابة الشرقية

ليبيا – أصدرت غرفة العمليات المشتركة تاجوراء التابعة للمجلس الرئاسي بياناً حذرت فيه أهالي وكتائب وسرايا المنطقة من الانجرار وراء ما وصفتها بدعوات والفتن وتحويل منطقتهم لساحة إشتباكات .

وأكدت الغرفة فى بيانها الصادر مساء السبت والذي تلقت صحيفة المرصد نسخة عنه أن أي حرب ستندلع بتاجوراء سيكون الرابح فيها خاسراً مشيرة لموقع المنطقة الاستراتيجي كونه مدخلاً للعاصمة طرابلس .

وأشارت غرفة تاجوراء المشتركة الى ان تحذيرها هذا يأتي بعد تلقيها أنباء عن تحشيد وتحركات هدفهت دخول مدينة طرابلس من الجهة الشرقية.

ولم توضح الغرفة طبيعة هذه القوات المحتشدة ، الا أنها طالبت الجميع بزرع الثقة ببعضهم البعض وتوحيد الكلمة والصف والاستفادة من اخطاء الماضي ، وفقاً لنص البيان.

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