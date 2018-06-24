القائد العام المشير خليفة حفتر يلتقي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس الحكومة المؤقتة السيد عبدالله الثني في الرجمة

الرجمة 24 يونيو 2018 (وال) أعلن مدير مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ورئيس شعبة الإعلام الحربي السيد خليفة العبيدي أن سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر السبت بمقر القيادة العامة في الرجمة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، ودولة رئيس الحكومة المؤقتة السيد عبدالله الثني.

وقال العبيدي لوكالة الأنباء الليبية إن فخامة رئيس مجلس النواب – القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودولة رئيس الحكومة قدما التهنئة لسيادة القائد العام والقوات المسلحة بانتصار الاجتياح المقدس لتحرير الهلال النفطي من أيدي الغزاة والعابثين، وكذلك بانتصارات القوات المسلحة في درنة واقتراب إعلان تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية.

وأشار العبيدي إلى أن الاجتماع بحث الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد وكذلك المستجدات على الساحة المحلية والدولية.

ولفت إلى أن القائد العام أكد على ضرورة وضع حلول تخرج المواطن الليبي من عنق الزجاجة بما يكفل تحسين ظروفه المعيشية، وكذلك الاهتمام بملف النازحين والمناطق المحررة مؤخرا، وضرورة العمل على إرجاع الحياة فيها، مثمنا كل الجهود المبذولة في هذا الصدد.(وال – الرجمة) ا م

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