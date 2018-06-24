قرار عاجل يسمح للداخلية الليبية بغلق الحدود مع تونس

وأصدر معيتيق تعليماته لوزارة الداخلية بإقفال المنفذ الحدودي في حال عدم اتخاذ الحكومة التونسية قرارات حازمة بخصوص المضايقات التى يتعرض لها أهل ليبيا.

وطالب معيتيق تونس باتخاذ إجراءات حازمة ضد من يسعى “لتصدع العلاقة بين الشعبيين الشقيقين التي تربطهما علاقة حسن الجوار والمصالح المشتركة طيلة العقود الماضية”.

معيتيق يطلب من داخلية المقترحة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة #الليبيين_بتونس https://t.co/3UKh4RNjqw pic.twitter.com/HHbEWSnAnE — قناة النبأ الفضائية (@NabaaTVChannel) June 23, 2018

ويأتى القرار على خلفية المضايقات التي يتعرض لها كثير من الليبيين أثناء مرورهم منطقة بن قردان بالجنوب التونسي باتجاه منفذ رأس اجدير الحدودي من قبل الخارجين عن القانون.

وحسب البيان الذي حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه فقد تعرض ليبيون إلى الاعتداء على ممتلكاتهم الخاصة، كرد فعل على بعض الإجراءات المتخذة من الجانب الليبي في إطار تنظيم العمل بالمنفذ الحدودي.