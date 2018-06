زياد بلعم: كنت مستعداً لمساندة “الجضران” وتمنيت البقاء مع وسام بن حميد

المتوسط – سامر أبو وردة

انتقد آمر ما يعرف بــ “كتيبة عمر المختار”، زياد بلعم، مباركة انتصار الجيش الوطني ونجاحه في تحرير منطقة الهلال النفطي، عام ٢٠١٦، مبديا استغرابه الشديد من ذلك، خصوصاً أن إبراهيم الجضران كان قد أعلن تبعيته لشرعيتها، بحسب قوله، مضيفاً، أنه لا يوجد شيء يسمى حكومة الوفاق.

وقال زياد بلعم، في لقاء تليفزيوني رصدته “المتوسط”، لا نأمل خيرا من حكومة الوفاق، والتي تم فرضها على المنطقة الغربية، من قبل الغرب، وموقفنا منها هو موقف دار الإفتاء.

كما انتقد بلعم، قيام رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بإقالة الناطق باسم قوات البنيان المرصوص، محمد الغصري، مؤكداً أنه لا يملك الصلاحية لذلك.

وأقر بلعم بمشاركته وانضمامه إلى ما يعرف بــ “سرايا الدفاع عن بنغازي” الإرهابي بعد تأسيسه، مشيراً إلى أنه توجه مع التنظيم إلى مدينة الجفرة في البداية، ثم تركهم لاحقاً، بسبب وقوع خلافات بينهم، بحسب قوله.

وتابع، “سرايا الدفاع عن بنغازي كانوا بعيدين عن التطرف ولم يتبعوا “القاعدة” وكانت نواياهم صادقة ومدافعين عن الحق، وكلهم كانوا من ثوار المنطقة الشرقية، ولهم الحق في القيام بأي عمل عسكري”

وأكمل، “علاقتي قوية مع إبراهيم الجضران منذ بداية الثورة، وكنا نتبادل الزيارات المنزلية العائلية، ولازالت علاقتنا جيدة إلى اليوم، فهو أحد مؤسسي كتيبة عمر المختار”

واستطرد قائلا، “لو طلب مني إبراهيم الجضران مساندته ضد “حفتر” في معركة الموانئ النفطية لفعلت، وكنت حلقة الوصل بينه وبين قادة كتائب مصراتة، في حربه ضد تنظيم “داعش”

ونفى بلعم مشاركته في الهجوم على قاعدة براك الشاطئ، المعروفة بـ “مجزرة براك الشاطئ”، لافتاً إلى أنه كان في تركيا وقت وقوعها، كما نفى علمه بمشاركة “سرايا الدفاع عن بنغازي”، قائلاً، “الله أعلم”!.

كما أبدى بلعم اعتزازه بما ارتكبه من أعمال إرهابية منذ فبراير ٢٠١١، قائلاً، لو عاد بي الزمن، لمشيت نفس المشوار الذي مشيته منذ بداية الثورة، فقد كنت اتخذ قراراتي بعد تفكير ودراسة.

وأثنى بلعم على الإرهابيين جلال المخزوم، وقائد ما يعرف بـ “مجلس شورى بنغازي”، وسام بن حميد، والذي تم الإعلان عن مقتله في الـ ٣٠ من إبريل الماضي، قائلاً، إنهما قد قدما أفضل ما لديهما، ووقفا ضد المشروع الغربي، رغم قلة الإمكانيات، مضيفاً أنه كان يتمنى البقاء مع “بن حميد” وعدم تركه، لولا أن الأخير قد طلب منه عدم العودة، خلال آخر لقاء جمعهما في مدينة مصراتة، بحسب قوله.

