صور | لحظة وصول الرهائن الأتراك إلى طرابلس ونقلهم بطائرة خاصة إلى بلادهم

ليبيا – أطلق مساء السبت سراح المهندسين الاتراك الثلاثة والفني الجنوب أفريقي المختطفين فى مدينة اوباري منذ شهر نوفمبر الماضي وذلك عقب مفاوضات ودفعات فدية دفعتها الحكومة التركية للخاطفين الذين يعتقد بأنهم مرتبطون بتنظيم إرهابي ينشط فى الصحراء .

وقال مصدر أمني من المنطقة الجنوبية ان المختطفين الاتراك الثلاثة والجنوب أفريقي أطلق سراحهم ووصلوا الى مدينة غات تحت حماية قوات أمنية من المدينة تمهيداً لنقلهم الى طرابلس حيث جرى إستقبالهم من قبل مسؤولين من حكومتهم ومن حكومة الوفاق.

وأضاف بأن السفارة التركية فى طرابلس على تواصل بالجهات المعنية فى غات واوباري تمهيداً لاستلام رعايها ونقلهم الى البلاد وقد تم نقلهم بالفعل الى مطار امعيتيقة فى طرابلس على متن الخطوط الليبية .

ويتبع المختطفين الثلاثة شركة إينكا التركية المنفذة لمحطة اوباري الغازية حيث تم اختطافهم اثناء وصولهم الى المدينة فى اطار عمل الشركة لاستئناف المشروع .

وعلى تمام الثانية من صباح اليوم الأحد غادر المختطفون على متن طائرة تركية خاصة ستتجه بهم الى اسطنبول حيث سيجري استقبالهم هناك من قبل عائلاتهم والمسؤولين الاتراك وقد ودعهم السفير التركي لدى طرابلس على ارض المطار فور مغادرتهم ووصولهم.

المرصد – متابعات

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