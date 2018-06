غرفة “عمليات تاجوراء” تحذر من تحركات مسحلة هدفها دخول طرابلس

المتوسط:

حذرت غرفة العمليات المشتركة تاجوراء التابعة للمجلس الرئاسي لحوكة الوفاق الوطني، أهالي وكتائب وسرايا المنطقة من الانجرار وراء ما وصفتها بدعوات والفتن وتحويل منطقتهم لساحة اشتباكات.

وأوضحت غرفة العمليات، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، أنها تلقت أنباء عن تحشيد وتحركات هدفهت دخول مدينة طرابلس من الجهة الشرقية، مؤكدة أن أي حرب ستندلع بتاجوراء سيكون الرابح فيها خاسراً.

وطالبت الغرفة، بزرع الثقة ببعضهم البعض وتوحيد الكلمة والصف والاستفادة من أخطاء الماضي، مؤكدة أن موقع المنطقة الاستراتيجي كونه مدخلاً للعاصمة طرابلس يجعلها مطمع دائما.

