المتوسط:

أكد مراسل صحيفة المتوسط، بحسب مصدر مسئول، وجود استنفار أمني بمنطقة براك العسكرية.

وأوضح المصدر، أن حالة الاستنفار أعلنت بعد التأكيد على وجود مجموعات إرهابية قرب دار براك.

ويشار إلى أن مدير المكتب الإعلامي لمنطقة براك العسكرية محمد لفيرس، أكد أن فصيل الاستطلاع في اللواء 12 مجحفل التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، قد رصدوا تواجد مجموعات إرهابية مسلحة قرب براك الشاطئ في سبها الجفرة”.

وتابع بحسب وكالة سبوتنيك:”هذه المجموعات يرجح بأنها قادمة من منطقة الهاروج، وتنتمي لتنظيم لداعش”، مضيفاً “لكن لا نعلم اتجاهها إلى الآن ربما تكون متجهة إلى الشاطئ أو الجفرة”.

The post استنفار أمني بمنطقة براك العسكرية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية