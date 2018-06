حرس السواحل الليبي ينقذ 25 مهاجرًا قبال شواطئ طرابلس

المتوسط:

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية التابع لحكومة الوفاق الوطني، العميد أيوب قاسم، إنقاذ 25 مهاجرا غير شرعيًا قبالة شواطئ مدينة طرابلس.

وأوضح ” قاسم”، في بيان تداولته وسائل الإعلام، أمس السبت، إن دورية حرس السواحل قطاع طرابلس زورق رأس جدير تمكنت من إنقاذ 25 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 3 أطفال، و6 نساء.

وتابع: “المهاجرون من 4 جنسيات أفريقية وهي السنغال، غينيا، مالي، ساحل العاج وتمت عملية الإنقاذ شمال منطقة زوارة”.

وأكد الناطق الرسمي باسم القوات البحرية، أنه تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، حيث جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مركز إيواء السكة”.

