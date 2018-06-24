معيتيق : تحقيق هذا الشرط أو سنغلق المنفذ الحدودي الغربي مع تونس

ليبيا – قالت حكومة الوفاق ان عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أصدر تعليماته لوزارة الخارجية باتخاذ إجراءاتها لضمان وسلامة المواطنين الليبيين المتواجدين على الساحة التونسية .

وفى إيجاز صحفي صادر عن إدارة الاعلام التابعة لها ، قالت الوفاق ان ذلك يأتي على خلفية المضايقات التي يتعرض الليبيين أثناء مرورهم بمنطقة بن قردان بالجنوب التونسي .

وأشار معيتيق الى ان هذه المضايقات تجرى لمسافرين باتجاه منفذ رأس اجدير الحدودي من قبل الخارجين عن القانون، والتي وصلت إلى حد الاعتداء على ممتلكاتهم الخاصة كردة فعل على بعض الإجراءات المتخذة من الجانب الليبي في إطار تنظيم العمل بالمنفذ.

كما أصدر معيتيق تعليماته لوزارة الداخلية بإقفال المنفذ الحدودي مع تونس في حال عدم اتخاذ الحكومة التونسية إجراءات صارمة ضد من يسعى لتصدع العلاقة بين الشعبين الشقيقين الذين تربطهما علاقة حسن الجوار والمصالح المشتركة طيلة العقود الماضية ، وفقاً لنص ذات الإيجاز .

وتأتي هذه الاحداث المستجدة على مستوى غرب معبر رأس اجدير على يد محتجين تونسيين يطالبون بعدم إيقاف تجارة السلع والوقود المدعوم والمهرب من الجانب الليبي وذلك على خلفية تشديد حملات الضبط ببعض نقاط المعبر .

المرصد – متابعات

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