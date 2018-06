المتوسط:

عقد القائد العام المشير خليفة حفتر، اجتماعًا أمس السبت، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، ودولة رئيس الحكومة المؤقتة لبحث الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر القيادة العامة في الرجمة، بحسب تصريحات مدير مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ورئيس شعبة الإعلام الحربي خليفة العبيدي، إلى مستجدات الساحة المحلية والدولية.

وقدما كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المؤقتة، التهنئة للقائد العام والقوات المسلحة بانتصار الاجتياح المقدس لتحرير الهلال النفطي من أيدي الغزاة والعابثين، وكذلك بانتصارات القوات المسلحة في درنة واقتراب إعلان تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية.

وأكد “حفتر”، خلال الاجتماع، ضرورة وضع حلول تخرج المواطن الليبي من عنق الزجاجة بما يكفل تحسين ظروفه المعيشية، وكذلك الاهتمام بملف النازحين والمناطق المحررة مؤخرا، وضرورة العمل على إرجاع الحياة فيها، مثمنا كل الجهود المبذولة في هذا الصدد.

The post «حفتر» يبحث مع رئيسي «النواب والمؤقتة» الأوضاع السياسية للبلاد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية