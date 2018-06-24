عصر: نرحب بعودة الخطوط الجوية السورية إلي ليبيا

رحب وزير الإقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقته منير عصر بقرار وزير النقل السوري علي حمود بإعادة تشغيل الخطوط الجوية السورية إلي ليبيا.

وأشار عصر في تصريح خاص لـ3بوابة افريقيا الإخبارية” إلى أن هذه الخطوة هي دفعة مهمة لعجلة الأقتصاد في البلدين مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين.

معتبراَ عودة الخطوط بمثابتة “عودة للحياة في البلدين الأمر الذي سيكون له أثر واضح في الشارع السوري والليبي كما اكد على وجود مصالح اقتصاديه واستتماريه للطرفين” وفق تعبيره.

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