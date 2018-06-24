فريق فني من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون يصل الكفرة

وصل مهندسو البث الارضي التابعين للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بالحكومة المؤقتة لمدينة الكفرة وذلك من اجل تركيب اجهزة اعادة البث بمحطة ارسال البث الارضي المرئية اعتباراً من يوم غد الاحد.

وأوضح مدير اذاعة الكفرة المحلية احمد سليمان الزوي لـ”بوابة افريقيا الاخبارية” انه سيتم خلال يومين انطلاق اعادة بث مباريات كأس العالم .

وقدم الزوي الشكر والتقدير لعميد بلدية الكفرة المهندس عبد الرحمن عقوب الذي سخر كل امكانيات البلدية من اجل اعادة تشغيل هذه المحطة..

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