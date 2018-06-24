العثور على 2 من منتسبي غرفة عمليات أجدابيا

أعلنت غرفة عمليات اجدابيا، اليوم السبت عن العثور على 2 من منتسبيها وهما فخري هاشم حنوش ومحمود خليفة.

وأوضح مكتب الإعلام بالغرفة، ان الاثنين قد فُقد الاتصال بهما يوم الخميس الماضي أثناء معارك تحرير الموانئ النفطية من قبضة ميليشيا الجضران .

وفي الشأن ذاته، أكد مكتب الإعلام بالكتيبة 302 صاعقة، “العثور على جثمان الشهيد فارس الجنجان أحد منتسبي الكتيبة 302 صاعقة ،اليوم السبت بمنطقة بن جواد.”

وأوضح ذات المصدر ان “الجنجان قتل في اول يوم من الهجوم الذي نفذته ميليشيا ابراهيم الجضران على الموانئ النفطية”.

مشيراً إلى انه “قد تم دفن الجثمان بمقبرة منطقة بن جواد”.

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