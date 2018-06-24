حفتر يبحث الأوضاع السياسية في البلاد مع صالح والثني

استعرض القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر اليوم المستجدات على الساحة الليبية محليا ودوليا مع كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، وذلك في اجتماع ضم الثلاثة في منطقة الرجمة بضواحي بنغازي.

وبحسب إعلان لمكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة، تابعته بوابة إفريقيا الإخبارية، فقد أكد حفتر خلال الاجتماع مع صالح والثني على ضرورة “وضع حلول تخرج المواطن الليبي من عنق الزجاجة بما يكفل تحسين ظروفه المعيشية”.

كما دعا حفتر الحكومة والبرلمان إلى “الاهتمام بملف النازحين والأوضاع بشكل عام في المناطق التي حررتها القوات المسلحة مؤخرا، والعمل على عودة الحياة والخدمات فيهاé

هذا ويترقب الشارع الليبي إعلان قيادة الجيش تحرير مدينة درنة بالكامل عقب سيطرتها على أغلب أحياء وشوارع المدينة الساحلية.

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