الجيش الليبي يحاصر منطقة المغار من ثلاثة محاور

بنغازي — سبوتنيك. وقال الخرطوش في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك أن “الكتيبة 276 مشاة تمكنت من الوصول إلى زاوية بن عيسى نهاية شارع المغار حيث تحاصر القوات المسلحة الليبية الآن منطقه المغار من ثلاث مناطق للحسم خلال الـ 24 ساعة القادمة”.

وأضاف المسؤول الإعلامي أن “قوات الجيش الليبي المتواجدة على طول الساحل بمدينة درنة تقدمت باتجاه مسجد المسمى الصداقة بعد وجود مقاومه ضعيفة من الجماعات الإرهابية”.

وأشار المسؤول إلى “تعرض جنديين للإصابة تابعين للكتيبة 276 مشاة، واستشهاد جندي آخر تابع لسرية الاستطلاع بالقاطع الرابع”.

وكان مسؤول عسكري ليبي قد صرح، أمس السبت، بأن القوات الليبية رصدت تحركات لجماعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” جنوبي البلاد.