المتوسط:

أعلنت حكومة الوفاق الوطني، مساء أمس السبت، إطلاق سراح الفنيين الأتراك الثلاثة المختطفين التابعين لشركة إنكا التركية المنفذة لمشروع محطة أوباري الغازية لتوليد الكهرباء.

وأوضحت الحكومة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن الفنيين الأتراك غادروا مطار أوباري في طريقهم إلى طرابلس ومنها إلى بلدهم، وسيكون في استقبالهم بمطار معيتيقة الدولي وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة ووكيل الوزارة لطفي المغربي وسفير تركيا لدى ليبيا أحمد دوغان.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post صور | «سيالة» يستقبل الفنيين الأتراك المختطفين في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية