وصول “هنية ابوخريص” إلى تونس للمشاركة في اجتماعات التطوير العمراني

أعلن المجلس البلدي سرت، وصول العضوة هنية ابوخريص، إلى تونس بصحبة مسؤولي قطاعات التخطيط والإسكان والمرافق ومصلحة التطوير العمراني من أجل المشاركة في اجتماعات خاصة بالتقييم السريع للمدن.

وأوضح المجلس، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، اليوم الأحد، أن هدف الزيارة أيضًا الانتهاء من تقرير قواعد البيانات الخاصة ببلدية سرت city profile of Sirte والتي يقوم بها وينفذها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ضمن خطة العمل المشتركة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ومن جهة أخرى تضاربت أنباء عن مشاركة عميد بلدية سرت من عدمها في هذه الاجتماعات خاصة بعد أن كان من ضمن المشاركين به وذلك بسبب عدة عراقيل لعل أهمها تقرير الرقابة الإدارية بليبيا الذي قرر إيقافه احتياطياً عن العمل.

