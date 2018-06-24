حفتر يُجري مشاورات بشأن درنة والهلال

اجتمع القائد الأعلى للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، للاطلاع والتشاور حول مُستجدات الأوضاع الأمنية بمنطقة الهلال النفطي بعد تحريرها وكذلك بشأن الأوضاع داخل مدينة درنة.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر القيادة العامة للقوات المُسلحة سبل توفير الاحتياجات الضرورية لأهالي درنة خلال هذه الفترة الاستثنائية مع اقتراب تحرير كامل المدينة واستعادتها من قبضة الإرهاب.

وبعد تحرير قوات الجيش الوطني للموانئ النفطية، يعمل الجيش على التنسيق مع الجهات الأمنية فيما يخص الاستمرار في تأمين وحماية منطقة الهلال النفطي لضمان عدم مُهاجمة الجهات الإرهابية لها مُجدداً.

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