بجهود ليبية .. حل أزمة 100 طالب أردني في ليبيا

أجرى رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الليبي رئيس البرلمان عقيله صالح والسفير الليبي في عمان محمد حسن البرغثي.

وبينت وكالة الأنباء الأردنية بترا، أن ذلك جاء ذلك بعد منع السلطات الليبية نحو 100 طالب أردني من الدخول إلى الأراضي الليبية، مشيرة إلى أن عدداً منهم قطع مراحل كبيرة في دراستهم.

ووفقاً لوكالة الأنباء، أكدت مصادر نيابية نجاح مساعي الطراونة في تطويق الأزمة، مبينة أن السفير الليبي أبدى تعاوناً كبيراً، من خلال الإتصال مع الجهات المعنية في بلاده للسماح للطلبة بالدخول، وهو ما تم خلال ساعات قليلة.

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