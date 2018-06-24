إنقاذ 25 مهاجراً بينهم أطفال ونساء شمال زوارة

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس إنقاذ 25 مهاجرا من جنسيات افريقية بينهم 3 أطفال و6 نساء شمال منطقة زوارة.

وبين المكتب الإعلامي للجهاز ان دورية تابعة لحرس السواحل قطاع طرابلس (زورق راس جدير) تمكنت من إنقاذ المهاجرين الذين كانوا يستقلون قاربا مطاطي موضحا أن المهاجرين ينحدرون من أربعة جنسيات أفريقية (السنغال، غينيا، مالي، ساحل العاج).

وأشار المكتب الإعلامي إلى انه تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية وقامت وحدة الإيواء فرع طرابلس طريق السكة باستلامهم من نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس والتوجه بهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة حيث تم تقديم الخدمات الطبية والإيوائية لهم وتم التواصل مع سفاراتهم للتعرف عليهم على ان يتم بعد ذلك عرضهم على نيابة الهجرة بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ووثقت المنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 432 ألف مهاجر في ليبيا، معظمهم في طرابلس ومصراتة والمرقب، في حين يقدر عدد المهاجرين الكلي للمهاجرين في ليبيا ما بين 700 ألف والمليون مهاجر.

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