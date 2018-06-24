إطلاق سراح الأتراك المختطفين في أوباري

أعلنت حكومة الوفاق إطلاق سراح ثلاثة أتراك من فنيي شركة “انكا” المنفذة لمشروع محطة أوباري الغازية بعد قرابة عام من اختطافهم.

وأضافت الحكومة، في بيان لها، السبت، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إطلاق سراح الفنيين الثلاثة دون الكشف عن تفاصيل الحادثة، مشيرة إلى أن وزير الخارجية محمد سيالة، وسفير تركيا لدى ليبيا أحمد دوغان، استقبلوا الفنيين المحررين في مطار معيتيقة الدولي قبل مغادرتهم إلى بلادهم.

وكان مسلحون مجهولون اختطفوا، في نوفمبر من العام المنصرم، 4 أجانب بينهم 3 أتراك، يعملون في شركة “آنكا تكنيك” التركية المنفذة لمحطة الكهرباء في أوباري لتوليد الكهرباء.

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