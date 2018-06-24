عميد بلدية زوارة وبيروني يبحثان التعاون المشترك

بحث عميد بلدية زوارة حافظ ساسي مع سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بيروني، مجالات التعاون المشترك.

وأوضحت بلدية زوارة على صفحتها الرسمية، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس السبت بمقر السفارة الإيطالية بالعاصمة طرابلس، حيث ناقش الجانبان، التعاون المشترك في مجال الصحة والأمن، إلى جانب توفير الإمكانيات اللازمة لتشغيل بعض المرافق داخل نطاق البلدية.

من جهته، جدد السفير الإيطالي استعداد بلاده تقديم الدعم لكافة المؤسسات، مثمناً في الوقت ذاته، دور مديرية أمن زوارة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير القانونية.

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