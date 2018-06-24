مفوضية اللاجئين مصدومة من حالات “الغرق الجماعي ” قرب شواطئ ليبيا

العنوان-نيويورك

أعلنت الأمم المتحدة عن ارتفاع عدد الذين غرقوا في البحر المتوسط من المهاجرين غير الشرعيين أثناء محاولتهم الوصول لأوروبا إلى أكثر من ألف منذ كانون الثاني/ يناير 2018.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان إنها “صدمت” بـ”الغرق الجماعي في ليبيا”، ودعت إلى “اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لتعزيز جهود الإنقاذ في البحر”.

ونقل البيان عن المفوض السامي فيليبو غراندي قوله إن “هذه الوفيات المأسوية تذكرنا بأن الحروب والفقر يواصلان دفع الناس في رحلات يائسة تكلّفهم مدخراتهم وكرامتهم، وفي نهاية المطاف حياتهم”.

وأضاف “لم يكن يوما من الملحّ إلى هذه الدرجة معالجة الأسباب العميقة (للهجرة) وتحسين الظروف في ليبيا وبلدان أخرى على طول الطريق وتقديم بدائل آمنة وإنقاذ الناس في البحر”.

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