الهلال الأحمر ينتشل أكثر من 20 جثة مجهولة الهوية

نقل فريق إدارة وانتشال الجثث التابع للهلال الأحمر الليبي 24 جثة لمهاجرين غير قانونيين، من أماكن متفرقة غربي ليبيا.

وقالت الإدارة العامة للهلال الأحمر، على موقعها الرسمي، الأحد، إن فريق الطوارئ انتشل في اليومين الماضيين 5 جثث من رصيف القاعدة البحرية طرابلس،و4 جثث أخرى مجهولة الهوية من ميناء مرسى ديلة بالزاوية، مشيرا إلى استمرار الفريق في انتشال الجثث من شواطئ الخمس التي بلغت 15 جثة.

يشار إلى أن إدارة الهلال نفت، في بيان، ما تداولته وسائل إعلامية حول انتشال فريق الهلال الأحمر 116 جثة تعود لمهاجرين من جنسيات عربية، وجدت مدفونة في الصحراء الليبية

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