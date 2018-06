” قوة حماية سرت ” لـ” المتوسط”: هروب عناصر تشاديه تابعة لـ الجضران إلى الجنوب

خاص المتوسط

قامت قوة حماية وتأمين سرت بملاحقة قوة يشتبه في ان تكون تابعة للمعارضة التشادية التي استعان بها المدعو إبراهيم الجضران في الهجوم على الحقول النفطية بالهلال النفطي جنوب سرت.

وقال الناطق باسم سرية الألغام ومخلفات الحرب التابعة لقوة حماية وتأمين سرت، “سالم الأميل”، إنه بعد ورود بلاغ بتواجدهم جنوب غرب سرت وبعد تمشيط المنطقة تبين ان القوة فرت باتجاه الجنوب وكان عددهم يفوق 50 سيارة حسب شهود عيان.

وكان أكد ” الأميل”، استمرار رفع درجة التأهب القصوى بالمدينة، مبينا أنه تم رفع حالة التأهب إلى مائة بالمائة نتيجة لرصد القوات الأمنية عدد من التحركات المشبوهة مجهولة المصدر.

وقال الأميل إنه تم رصد مجموعة من الإرهابيين في منطقة الـ17 بسلطان شرق سرت وجاري الاستعداد وجمع المعلومات لتحديد أماكنهم.

