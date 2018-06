صور جديدة لمرتزقة المعارضة التشادية خلال تحرير الجيش للهلال النفطي

المتوسط – أحمد السقا

بدأت القوات المسلحة الليبية عمليتها العسكرية الكبرى الخميس الماضى لتحرير منطقة الهلال النفطي من ميليشيات إبراهيم الجضران، الذى اعتمد على الكثير من مرتزقة المعارضة التشادية، خلال سيطرته على مينائى رأس لانوف والسدرة.

وتقدم لكم «المتوسط» عددا من صور المرتزقة التى استخدمهم «الجضران» خلال معاركة في الجيش التى انتهت الخميس الماضى بعد عملية عسكرية خاطفة، استطاعت خلالها القوات المسلحة الليبية فرض سيطرتها بالكامل على موانئ الهلال النفطي.

