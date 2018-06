رسمياً.. سوريا تأذن للطيران الليبي باستئناف رحلاته الجوية لدمشق

المتوسط – أحمد السقا

سمحت السلطات السورية، لشركات الطيران الليبية باستئناف رحلاتها الجوية المدنية إلى سوريا.

و أعطت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا إذناً لشركات الطيران الليبية باستئناف الرحلات الجوية إلى العاصمة السورية دمشق .

ووجهت الهيئة خطابا إلى مدير العام للطيران المدني الليبي المهندس محمد إياد زيدان، تعلن موافقتها على استئناف الرحلات الجوية، وجاء فيه: « تهدي المؤسسة العامة للطيران المدني السوري أفضل التحيات والتقدير لمقام مصلحة الطيرن المدني الليبي، ونحيطكم علما أن الأجواء السورية آمنة والمطارات السورية جاهزة لاستقبال الرحلات الجوية مع ترحيبنا بتشغيل الخطوط الجوية الليبية إلى المطارات السورية».

